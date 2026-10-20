Un conductor lucha por salvar su vida tras recibir una pedrada cuando circulaba por la autopista Madrid-Toledo

Volvía del trabajo y en casa le esperaban su mujer, su hijo de dos años y un bebé de apenas cinco días. Ahora, a sus 42 años, se encuentra ingresado en la UCI y se debate "entre la vida y la muerte" tras recibir el impacto de un bloque de hormigón sobre la luna de su vehículo cuando circulaba por la AP-41, la autopista que une Madrid y Toledo, a la altura de la localidad toledana Numancia de la Sagra.

Su hermana ha recurrido a las redes sociales para pedir la máxima difusión y ayuda ciudadana para identificar a los "desalmados" responsables. En su publicación, relata que el pasado miércoles 14 de octubre, alrededor de las 22:00 horas, varias personas lanzaban desde un puente "piedras y bloques de hormigón" contra los vehículos que circulaban por la carretera "con el único propósito de divertirse".

Según explica, su hermano regresaba del trabajo cuando uno de esos objetos impactó contra la luna delantera de su coche sin poder esquivarlo. "Tiene los pulmones destrozados, la cara destrozada, lesiones graves y está en una cama de hospital, dormido, sin saber cuándo podrá despertar. Todo por culpa de la diversión macabra de unos cobardes", relata.

Objeto con el que recibió el impacto la víctima. Redes sociales

Desde entonces, permanece sedado en la UCI del Hospital Universitario de Toledo, mientras sus familiares solo pueden acompañarlo "dos horas al día".

En el mismo mensaje, la hermana del herido sostiene que no sería la primera vez que se producen episodios similares en ese punto y reclama que se investigue lo sucedido para evitar que vuelva a ocurrir. La publicación ha recibido numerosas muestras de apoyo y se ha difundido ampliamente en redes sociales.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el aviso se recibió el 14 de octubre a las 22:11 horas, a la altura de Numancia de la Sagra. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia y efectivos de la Guardia Civil.

El hombre, de 42 años, fue trasladado en una UVI móvil al hospital de la capital toledana, donde continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según han confirmado fuentes hospitalarias a este periódico.

Agujero que se ha realizado en la luna del vehículo del hombre. Redes sociales

Fuentes de la Guardia Civil han asegurado a este medio que la investigación está en manos del Grupo de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil, cuyos agentes trabajan en la zona para esclarecer las circunstancias del suceso.

Varias hipótesis

Por ahora, los investigadores barajan varias posibilidades: que el objeto de hormigón se desprendiera del puente o que, tal y como denuncia la hermana, alguien lo arrojara intencionadamente desde la estructura contra el vehículo.

Ninguna de estas hipótesis está confirmada, por lo que las pesquisas deberán determinar cómo se produjo el impacto y si hubo personas implicadas.

Puente AP-41 a la altura de Numancia de la Sagra. Redes sociales

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha además ha hablado con familiares directos del herido, que atraviesan días de incertidumbre mientras permanece ingresado. Una de sus familiares ha asegurado entre sollozos encontrarse "rota" y ha calificado lo ocurrido de "muy injusto".

La familiar ha expresado la mezcla de emociones que están viviendo tras el suceso ocurrido: "Tengo un cúmulo de emociones y de sentimientos que no puedo... Tengo una rabia encima".