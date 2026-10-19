Muere un trabajador de 52 años al caer de dos metros y medio de altura en una casa de Aldea del Rey (Ciudad Real)
El hombre ha fallecido en el lugar del siniestro.
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Un hombre de 52 años ha fallecido en un accidente laboral en Aldea del Rey (Ciudad Real) al caer de una altura de dos metros y medio.
El siniestro ha tenido lugar a las 9:36 horas en una casa situada en la calle Cruz de este municipio de Ciudad Real, ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.
Al lugar del accidente se han desplazado un médico de urgencias, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico que han atendido al afectado pero no han podido mantenerlo con vida.
En el dispositivo también han participado agentes de Policía Local y Guardia Civil.