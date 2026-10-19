Calle Cruz de Aldea del Rey (Ciudad Real).

Calle Cruz de Aldea del Rey (Ciudad Real). Google

Sucesos

Muere un trabajador de 52 años al caer de dos metros y medio de altura en una casa de Aldea del Rey (Ciudad Real)

El hombre ha fallecido en el lugar del siniestro.

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Un hombre de 52 años ha fallecido en un accidente laboral en Aldea del Rey (Ciudad Real) al caer de una altura de dos metros y medio.

El siniestro ha tenido lugar a las 9:36 horas en una casa situada en la calle Cruz de este municipio de Ciudad Real, ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

Al lugar del accidente se han desplazado un médico de urgencias, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico que han atendido al afectado pero no han podido mantenerlo con vida.

Imagen de archivo.

En el dispositivo también han participado agentes de Policía Local y Guardia Civil.