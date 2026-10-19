Muere un camionero de 59 años al caer con su vehículo en una balsa de agua en una empresa de Numancia de la Sagra

Un camionero de 59 años ha muerto este lunes tras caer con su vehículo en una balsa de agua en una planta de reciclaje de Numancia de la Sagra (Toledo).

Según fuentes del Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha, ha ocurrido a las 17.26 horas de la tarde, cuando su vehículo ha caído al interior de la balsa en las instalaciones de una empresa situada junto a la CM-4004.

Hasta el lugar han acudido Policía Local, Guardia Civil, bomberos de Illescas y una UVI, pero solo han podido rescatar el cuerpo sin vida del varón.

Se trata del segundo accidente laboral ocurrido este lunes en Castilla-La Mancha después del fallecimiento durante la mañana de un varón de 52 años en Aldea del Rey (Ciudad Real) al caer de una altura de dos metros y medio.