Golpe al crimen organizado en Toledo: once detenidos y droga intervenida por un valor de 1,7 millones de euros

La Guardia Civil de Toledo ha detenido a once personas en Alcaudete de la Jara (Toledo) acusadas de pertenecer a un grupo criminal dedicado al cultivo y tráfico de drogas. Los investigadores, que han aprehendido sustancias estupefacientes por valor de 1,7 millones de euros y diversas armas de fuego, también les atribuyen delitos de robo con fuerza en las cosas.

La operación 'Alcahuete Verde', capitaneada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo comenzó para poner fin a la inseguridad ciudadana y alarma social generada en el municipio por la existencia de plantaciones indoor de marihuana en viviendas y puntos de menudeo de sustancias estupefacientes controladas por un importante grupo criminal de la zona dedicado al tráfico de drogas, ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Varias de las plantaciones indoor tenían un sistema de ocultación para acceder al sótano, lugar donde se hallaban las plantaciones. Fruto de la investigación, los agentes también descubrieron otro domicilio dedicado a la venta de cogollos de marihuana envasados al vacío, hachís y cocaína

En total, la Guardia Civil realizó seis entradas y registros domiciliarios además de otro registro en una caseta de aperos en la localidad de Alcaudete de la Jara (Toledo).

Mercancía intervenida

En total, se han intervenido un total de 2.630 plantas de cannabis en avanzado estado de floración, 4 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío y diversas cantidades de otras sustancias estupefacientes, entre ellas hachís y cocaína.

Los investigadores calculan que esta cantidad de droga podría tener un valor en el mercado negro de 1,7 millones de euros, una cantidad que se podría quintuplicar dado que el destino de la marihuana sería países de la Comunidad Económica Europea.

Además, durante los registros se aprehendieron dos armas largas de fuego, ambas sustraídas, un arma de avancarga, una carabina y varias armas blancas. Además, se intervinieron una motocicleta que había sido sustraída en Cáceres, 3.240 euros en efectivo, material propio del cultivo y elaboración, ascendiendo el valor económico de las infraestructuras desmanteladas a 250.000 euros aproximadamente.

Los investigadores atribuyen a los detenidos un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de tráfico de drogas, seis delitos contra la salud pública en su modalidad de cultivo y elaboración de drogas, siete delitos de defraudación de fluido eléctrico, un delito de tenencia ilícita de armas y tres delitos de robo con fuerza en las cosas.