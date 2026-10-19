Desmantelan dos criaderos clandestinos en Cuenca con 41 perros hacinados entre excrementos y sin vacunas

La Guardia Civil ha desmantelado dos criaderos clandestinos de perros en la provincia de Cuenca en los que fueron localizados 41 animales hacinados en jaulas, entre una importante acumulación de excrementos y con agua en mal estado.

Los responsables anunciaban cachorros de distintas razas a través de portales de venta por internet pese a no disponer de la licencia preceptiva ni de la declaración de núcleo zoológico.

La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca y se inició a raíz de la colaboración ciudadana.

Situación de los animales en los criaderos ilegales. Guardia Civil Cuenca

Durante la inspección de las instalaciones, los agentes localizaron ejemplares de chow chow, bichón maltés y caniche, entre otras razas, que se encontraban enjaulados en unas condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar animal deficientes.

Según ha informado la Guardia Civil, los animales estaban hacinados en jaulas con una importante acumulación de excrementos y en contacto directo con sus propios desechos. Además, los agentes comprobaron que el agua que tenían a su disposición se encontraba en mal estado.

La inspección permitió constatar también que los perros carecían de la vacunación antirrábica y de los tratamientos de desparasitación obligatorios. La Guardia Civil señala que esta ausencia de control veterinario suponía un riesgo para la salud de los propios animales y podía constituir una vía de transmisión de enfermedades a las personas.

Animales sin garantías

Como consecuencia de la actuación, el Seprona de Cuenca ha formulado 25 denuncias en materia de bienestar animal. Las actuaciones han sido remitidas a la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca, que es la autoridad competente para tramitar los correspondientes expedientes sancionadores.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de la tenencia responsable de animales de compañía y ha advertido de los riesgos asociados a adquirir animales mediante canales clandestinos o portales de internet que no ofrezcan garantías sobre el origen de los ejemplares.

En este sentido, recomienda comprobar antes de comprar o adoptar un animal que el establecimiento o criador dispone de la documentación oficial que acredita la legalidad de la actividad, así como exigir la cartilla sanitaria actualizada y firmada por un veterinario colegiado.