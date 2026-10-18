Los bomberos rescatan a siete personas en Urda (Toledo) atrapadas en sus coches por la lluvia: el agua llegaba a la puerta

Siete personas han tenido que ser rescatadas este domingo por los bomberos en Urda (Toledo) debido a que permanecían atrapadas en vehículos por la intensas lluvias.

En uno de los rescates, que ha sido en el camino que conecta las localidades toledanas de Consuegra y Urda, el agua llegaba hasta el nivel de la puerta del coche donde permanecían cinco personas, según ha informado a EFE el servicio de coordinación de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Los otros dos rescatados se encontraban a bordo de otro vehículo que ha quedado atrapado por el agua en la carretera CM-4116 donde se ha registrado otra incidencia por el temporal de precipitaciones a la altura de Los Yébenes. Bomberos de Orgaz, efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia se han desplazado a la zona.

Urda ha concentrado siete de las nueve incidencias que se han registrado durante la tarde de este 18 de octubre y mientras permanece activo el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam).

Las comarcas de la Mancha de Albacete y la de Cuenca están en aviso amarillo hasta las 20:00 horas de este domingo por riesgo de precipitaciones que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.