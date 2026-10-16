Dos ladrones detenidos por robar herramientas de trabajo abriendo más de 30 furgonetas en varios pueblos de Toledo

La Guardia Civil ha detenido a dos varones de 22 y 51 años como presuntos autores de 33 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos, además de varios delitos contra la seguridad vial y falsificación de documento público, en varios pueblos de Toledo.

Según la Benemérita, durante el mes de agosto se registraron numerosos robos con fuerza en furgonetas estacionadas en la calle.

En Bargas, los ladrones llegaron a cometer hasta siete robos en una misma noche, en los que sustrajeron herramientas de trabajo valoradas en 12.500 euros.

Unos hechos similares a los que llevaron a cabo en otros municipios como Mocejón, Pantoja, Olías del Rey, Illescas, Pulgar, La Torre de Esteban Hambrán y La Mata, donde se contabilizaron otros 18 robos.

Modus operandi

Los autores reconocían previamente las localidades en las que iban a actuar, con el objetivo de seleccionar aquellas furgonetas que podían ser utilizadas por sus propietarios para transportar herramientas de trabajo.

Una vez elegidos los vehículos, empleaban distintos métodos para forzar los sistemas de cierre y acceder a su interior, donde sustraían el mayor número posible de herramientas de valor. El valor total de los objetos sustraídos asciende a 23.000 euros.

Operación 'Kravan'

La operación 'Kravan' avanzó cuando los agentes identificaron a dos personas que se desplazaban por distintas localidades de la provincia con diferentes vehículos para cometer los robos, lo que dificultaba las labores de investigación y detención.

Una vez identificados, en octubre se estableció un dispositivo para localizarlos y detenerlos. Fueron sorprendidos 'in fraganti' forzando un furgón en Olías del Rey, por lo que procedieron a su detención.

Las gestiones realizadas después permitieron esclarecer otros ocho delitos de robo con fuerza en interior de furgonetas en Mora, Consuegra y la Puebla de Montalbán.