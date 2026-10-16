Detenidos una mujer de Villarrobledo y sus dos hijos por estafar a personas que querían alquilar vivienda en Torrevieja

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 53 años y a sus dos hijos de 24 y 25 en Villarrobledo como presuntos responsables de una estafa a varias personas que buscaban vivienda de alquiler en Torrevieja (Alicante).

La llamada Operación 'Velanidia' arrancó cuando los agentes del Puesto Principal de Torrevieja advirtieron un aumento de denuncias por estafas de carácter inmobiliario que respondían a un mismo patrón.

Las víctimas habían contactado a través de una red social con una mujer que ofrecía una vivienda en alquiler en esa localidad. Tras enseñarles el inmueble, les cobraba el pago de la primera mensualidad o de la fianza y desaparecía y dejaba de responder.

La mujer se presentaba ante los perjudicados con un documento de identidad sustraído a otra mujer que tenía un aspecto físico parecido al suyo.

Para la Guardia Civil, el caso es más grave todavía ya que buena parte de los afectados disponía de escasos recursos económicos, de modo que la pérdida del dinero entregado los dejaba en una situación de especial vulnerabilidad, sin vivienda y sin los ahorros que habían destinado a conseguirla.

Documentación falsa

Las gestiones de los investigadores permitieron localizar el centro de operaciones del grupo en Villarrobledo, donde se practicaron las tres detenciones.

Además, se practicó un registro en un domicilio, en el que se intervino numerosa documentación falsificada.

A los detenidos se les imputan ocho delitos de estafa además de los delitos de usurpación de identidad, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Ya han pasado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja.