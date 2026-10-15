Aparatoso vuelco en Escalona de una conductora de 74 años: los bomberos la desencarcelan del interior del vehículo

Una mujer de 74 años ha sufrido un aparatoso accidente en Escalona (Toledo) al volcar con el coche que conducía y quedar atrapada en su interior.

El accidente ha tenido lugar sobre las 15:00 horas a la altura del kilómetro 57 de la N-403, según ha confirmado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha de fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Tras recibir el aviso, los servicios de emergencia movilizaron una dotación de bomberos del parque que el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de la Diputación de Toledo dispone en Santa Olalla.

A su llegada al lugar, comprobaron que la única ocupante del turismo se encontraba atrapada en el vehículo, que a su vez había quedado encajado en una posición inestable fuera de la calzada.

Rápidamente, los bomberos de Santa Olalla realizaron labores de estabilización, control de riesgos y rescate de la atrapada, trabajando de forma coordinada con los servicios sanitarios, tal y como mostraron en sus redes sociales. Esta delicada operación se prolongó durante una hora y 47 minutos.

Una vez concluida la extracción con éxito, la persona afectada queda a cargo de los servicios sanitarios que valoraron su estado en una UVI móvil desplazada al lugar.

En el dispositivo también participó una ambulancia de soporte vital básico (SVB) que no tuvo que intervenir, así como agentes de la Guardia Civil encargados de regular el tráfico y asegurar la zona durante el tiempo que se prolongó el rescate, y efectivos de Conservación de Carreteras en labores de limpieza.