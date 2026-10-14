Solicitan ayuda ciudadana para encontrar a un desaparecido en Guadalajara: tiene 45 años y un 85 % de discapacidad

El Ayuntamiento de Guadalajara ha alertado a través de las redes sociales de la desaparición de Ioan Balea, un hombre de 45 años con un grado de discapacidad del 85 %, al que se vio por última vez en la ciudad.

Según ha informado el Consistorio, la Policía Local está trabajando en su búsqueda y ha solicitado la colaboración de los vecinos para tratar de localizarlo.

El Ayuntamiento pide a cualquier persona que haya visto a Ioan Balea o disponga de información que pueda ayudar a encontrarlo que contacte de inmediato con la Policía Local a través del teléfono 092.

Por el momento, la información difundida por el Consistorio no aporta más detalles sobre las circunstancias de la desaparición ni sobre el momento en el que se le perdió la pista.