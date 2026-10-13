Herido un agente de Policía Local en Quintanar del Rey (Cuenca) al ser atropellado por un turismo

Un agente de la Policía Local de Quintanar del Rey (Cuenca), que se encontraba en acto de servicio, ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo.

El varón, de 51 años, ha sido atendido en el lugar de los hechos por un médico de Urgencias y después ha tenido que ser trasladado en ambulancia hasta el Hospital General de Albacete.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha ocurrido a las 14.02 horas de la tarde en plena vía pública, en la calle Príncipe del municipio.

También han intervenido en la zona agentes de Policía Local.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que ha ocurrido el atropello.