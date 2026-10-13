La Guardia Civil detiene en Albacete a dos menores con un rifle robado del calibre 22

Agentes de la Guardia Civil de Aguas Nuevas (Albacete) han detenido a dos menores de edad como presuntos autores de un delito de tenencia ilícita de armas y otro de robo con fuerza en las cosas al localizar en el vehículo en el que viajaban un rifle del calibre 22 con un cargador municionado y diversa munición.

Según ha informado la Benemérita en una nota de prensa, los hechos se produjeron cuando una patrulla que realizaba labores de Seguridad Ciudadana, observó un vehículo circulando por las proximidades del polígono industrial Campollano, concretamente en el camino de Las Iniestas.

Tras darles el alto e identificar a sus ocupantes, los agentes comprobaron que en el turismo viajaban dos menores, acompañados de otras personas. La actitud mostrada por los ocupantes hizo sospechar a los agentes, por lo que procedieron a realizar una inspección del vehículo, localizando ocultos entre la estructura del chasis y los asientos traseros del turismo un rifle del calibre 22, un casquillo percutido, un cargador alimentado con diez cartuchos y diversa munición adicional.

Las correspondientes comprobaciones permitieron constatar que el arma encontrada figuraba en la base de datos policial como sustraída desde marzo de 2023, existiendo una denuncia previa por su robo.

Según manifestaron los propios menores, ambos eran responsables de la posesión del arma. Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a su detención como presuntos autores de los delitos de tenencia ilícita de armas y robo con fuerza en las cosas.

El arma intervenida, la munición y el resto de efectos hallados han quedado a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las actuaciones encaminadas al total esclarecimiento de los hechos y a determinar todas las circunstancias relacionadas con la procedencia del arma recuperada, añaden desde la Guardia Civil.

Las diligencias policiales instruidas, junto a los menores de edad, han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores de Albacete que ordenaba su puesta en libertad bajo custodia de sus progenitores.