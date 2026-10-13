Otros dos detenidos por el tiroteo entre clanes que casi cuesta la vida a un hombre en Puertollano (Ciudad Real)

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a los dos implicados que buscaba por su presunta vinculación con un tiroteo entre clanes ocurrido en junio en Puertollano que se saldó con un herido grave. Estas dos personas se suman al principal encausado, que fue localizado y arrestado a finales de septiembre en una vivienda de Jerez de la Frontera (Cádiz) en la que se ocultaba.

Según ha informado la Policía Nacional, las pesquisas de los investigadores llevaron a la posible presencia de estos dos hombres en una barriada de Ciudad Real capital. A partir de esta información, los agentes pusieron en marcha un dispositivo que permitió la interceptación de los dos implicados cuando intentaban fugarse del lugar ocultos en el interior de un vehículo.

El tiroteo se produjo el pasado 5 de junio y se saldó con un hombre herido en el abdomen que tuvo que ser evacuado en estado crítico al Hospital Universitario de Toledo, donde permaneció ingresado varias semanas en la UCI en estado muy grave. Finalmente pudo recuperarse de las heridas y salvar su vida.

El enfrentamiento tuvo como punto de origen una disputa entre clanes rivales que derivó en una reyerta con armas de fuego en la que el afectado fue alcanzado por un proyectil del calibre 9 milímetros.

Por su parte, los tres presuntos autores del tiroteo huyeron inmediatamente del lugar para evitar su captura por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Detenciones

La investigación, denominada como 'operación Sancho' derivó en la detención a finales del mes de septiembre del principal encartado en los hechos, quien se había refugiado en un inmueble de Jerez de la Frontera (Cádiz). El GEO lo detuvo dentro la vivienda donde además ocultaba más de 36.500 euros en efectivo que había dispuesto para su fuga.

Finalmente, la operación se ha saldado con tres detenidos y un total de cuatro entradas y registros, una en Jerez de la Frontera (Cádiz) y las otras tres en Ciudad Real capital en los que se han localizado otra de las armas implicadas en la reyerta, una pistola del calibre 9mm corto junto con 39 cartuchos.