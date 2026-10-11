Trasladados al Hospital de Toledo tres jóvenes con heridas de arma blanca tras una reyerta en Aranjuez (Madrid)

Tres jóvenes de 20, 21 y 25 años han sido trasladados al Hospital de Toledo tras acudir por sus propios medios al centro de salud de Ocaña (Toledo) con heridas de arma blanca.

La víctima de mayor edad se encontraba en estado grave, por lo que fue derivado al centro hospitalario en UVI, mientras que los otros dos fueron llevados en ambulancia.

Según relataron, las heridas las había sufrido durante una reyerta de madrugada en Aranjuez (Madrid).

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado de que los jóvenes se trasladaron desde el municipio madrileño y llegaron al centro de salud de Ocaña a las 6.26 horas de este domingo.

Además de los medios sanitarios, en el suceso también han intervenido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Ocaña.