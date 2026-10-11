Herido un cazador de 47 años al recibir un disparo accidental de un compañero en un coto de Fuentenovilla (Guadalajara)

Un hombre de 47 años ha resultado herido al recibir un disparo accidental por parte de un compañero mientras cazaban en un coto de caza en Fuentenovilla (Guadalajara).

La víctima ha sido trasladada en ambulancia de Soporte Vital Básico hasta el Hospital de Guadalajara capital. Por el momento, se desconoce dónde ha recibido el impacto de bala.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 8.29 horas de la mañana de este domingo, en un coto cercano a la carretera de Yebra.

Hasta el lugar se han desplazado un médico de Urgencias, una UVI, un helicóptero sanitario y agentes de la Guardia Civil.