Golpe al narcotráfico en Guadalajara: ocho detenidos, tres toneladas de cocaína y cuatro fusiles Kalashnikov

Una macroperación antidroga conjunta de la Guardia Civil de Guadalajara y de Madrid ha culminado con la detención de ocho miembros de una organización criminal que guardaba casi tres toneladas de cocaína en una casa rural de la provincia guadalajareña.

Tras pasar a disposición judicial, siete de los ocho detenidos ya han ingresado en prisión.

La investigación arrancó con las vigilancias sobre una nave y una casa rural de Guadalajara, donde se sospechaba que un grupo traficaba con droga.

La Guardia Civil localizó un vehículo en el que se encontró un doble fondo con un total de 55 kilos de cocaína y un camión con 90 paquetes ocultos en un doble fondo en el interior de un semirremolque, con un peso bruto aproximado de 99 kilos.

Los agentes pudieron determinar que la vivienda era utilizada presuntamente como lugar de almacenamiento de la droga, mientras que la nave servía como punto de distribución.

En la nave se realizaban labores destinadas a ocultar la sustancia estupefaciente en vehículos dotados de dobles fondos, que después eran utilizados para trasladar la droga a diferentes puntos de España y Europa.

Registro de la casa rural

El registro de la casa rural ha culminado con el hallazgo de unos 2.775 kilos de una sustancia color blanca que dio positivo en el narco test de cocaína, además de otros artefactos como cuatro fusiles de asalto Kalashnikov y ocho cargadores.

También se incautaron varios móviles y tres vehículos, uno de ellos con un doble fondo donde localizaron 28.000 euros en efectivo.