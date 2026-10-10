Susto en la residencia de mayores de Sonseca: el incendio de una lavadora obliga a evacuar a los residentes

Susto en la residencia de mayores de Sonseca (Toledo). Un incendio en una lavadora ha provocado una intensa humareda y ha obligado a evacuar a todos los usuarios. Los únicos afectados han sido seis trabajadores del centro, que han tenido que ser atendidos por inhalación de humo y ataques de ansiedad.

El suceso ha tenido lugar a las 15:44 horas en la Residencia de Mayores y Centro de Día 'Prado de San Gregorio' situada en la avenida Los Olmos del municipio toledano, según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

Las llamas surgidas en el aparato, que han sido sofocadas por los propios trabajadores, han generado gran cantidad de humo que se ha acumulado en el habitáculo.

Como medida de prevención, los usuarios -todos ilesos- han sido trasladados a un lugar seguro sin consecuencias, mientras que los bomberos del parque de Orgaz se han personado en el lugar para ventilar las instalaciones.

Cuando los bomberos lo han indicado, todos los usuarios han podido regresar al interior de la residencia.

Hasta el lugar también ha sido movilizada una ambulancia de soporte vital básico para atender a los afectados, seis trabajadores que presentaban tanto problemas derivados de la inhalación de humo como ataques de ansiedad.

Los afectados son cinco mujeres: dos de 22 años, otra de 33, otra de 59 y otra de 27 que han sido trasladadas al centro de salud del municipio, y un hombre de 55 años que ha sido atendido y dado de alta en la misma residencia.

El dispositivo lo han completado agentes de la Guardia Civil.