Captura de pantalla de un vídeo en el que se observa el rescate del animal en el río. Guardia Civil

Mata a golpes a su perro y tira el cadáver al río Jarama: la Guardia Civil de Guadalajara investiga al dueño del animal

La Guardia Civil investiga a un hombre de 67 años como presunto autor de un delito de maltrato animal por la muerte de un perro cuyo cadáver fue localizado atrapado entre la maleza del río Jarama, a su paso por el término municipal de Uceda (Guadalajara).

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Brihuega, después de que recibieran la alerta de unos ciudadanos sobre la presencia del cadáver del animal en el cauce del río.

Durante la inspección inicial, los agentes observaron importantes lesiones en la zona frontal del cráneo. En un primer momento, estas heridas eran compatibles tanto con un fuerte golpe como con un posible impacto producido por un arma de fuego.

Los investigadores procedieron entonces a comprobar el microchip del perro, lo que permitió identificar a su titular y comenzar las gestiones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo su muerte.

El examen veterinario practicado al animal y la posterior radiografía permitieron determinar que la muerte era compatible con un fuerte traumatismo en la cabeza.

En concreto, las lesiones habrían sido provocadas por un objeto contundente o similar, que habría causado la fractura del cráneo.

A partir de estos resultados y de las investigaciones realizadas, la Guardia Civil estableció la presunta implicación del propietario del animal en su muerte. Por ello, un varón de 67 años ha sido investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal.

Según recuerda la Comandancia de Guadalajara, este tipo de conductas están recogidas en el artículo 340 del Código Penal y pueden llevar aparejadas penas de prisión de hasta 24 meses, además de la inhabilitación para ejercer determinadas profesiones relacionadas con los animales y para su tenencia.

La Guardia Civil señala que, aunque los casos de maltrato animal con manifestaciones de crueldad o ensañamiento se han reducido considerablemente en los últimos años, continúan produciéndose episodios de estas características.