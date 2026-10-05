Seis detenidos por su presunta implicación en la muerte de un joven cuyo cuerpo apareció calcinado en Almadén

Tres personas han ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza por el asesinato de un joven en Almadén, un crimen que, según la investigación de la Guardia Civil, estaría relacionado con una disputa por la sustracción de hachís.

El cuerpo de la víctima fue localizado completamente calcinado el pasado mes de marzo en un paraje del Valle de Alcudia, a unos seis kilómetros de la localidad ciudadrealeña. En total, la operación 'Duther' se ha saldado con seis detenidos.

Los tres arrestados están investigados por los presuntos delitos de asesinato, tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Los otros tres detenidos fueron arrestados en el marco de una investigación paralela relacionada con el tráfico de estupefacientes y están investigados por presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Detención de los presuntos autores del crimen. Guardia Civil

La investigación de la Guardia Civil ha permitido determinar que el asesinato estaría directamente relacionado con una disputa por la sustracción de hachís. Los agentes han podido establecer además que el joven había sido amenazado durante los días previos al suceso por estos hechos.

Un cadáver calcinado

El análisis de los vínculos entre los implicados llevó a los investigadores a determinar que los tres presuntos autores materiales habrían actuado de forma coordinada y con una finalidad delictiva común. De este modo, la principal línea de investigación descarta que el encuentro que acabó con la muerte del joven se produjera de manera casual.

Los hechos se remontan al 21 de marzo de 2026. Ese día, un senderista que se encontraba en un paraje de monte del Valle de Alcudia encontró el cuerpo sin vida de una persona a unos seis kilómetros de Almadén.

El cadáver presentaba fuertes golpes en la cabeza y se encontraba completamente calcinado. Desde el primer momento, las condiciones en las que había sido localizado hicieron pensar a los investigadores que no se trataba de una muerte accidental y que detrás de la quema del cuerpo podía existir un intento deliberado de eliminar pruebas.

Según explica la Guardia Civil, el estado del cadáver evidenciaba una actuación plenamente planificada para destruir evidencias biológicas y dificultar la identificación de la víctima.

A partir de este hallazgo, el Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Ciudad Real puso en marcha una investigación para reconstruir lo sucedido y determinar quiénes estaban detrás de la muerte del joven.

Seis meses para reconstruir el crimen

Las pesquisas se prolongaron durante seis meses y estuvieron marcadas por la complejidad del caso. Los investigadores tuvieron que recurrir a técnicas avanzadas de análisis digital y reconstructivo para poder reconstruir los hechos y establecer las relaciones existentes entre los diferentes implicados.

La investigación permitió situar el asesinato en el entorno del tráfico de sustancias estupefacientes. La principal línea de trabajo apuntó concretamente a una disputa relacionada con la sustracción de hachís.

Los indicios recopilados durante las pesquisas confirmaron, según la Guardia Civil, que el joven había sido amenazado en los días anteriores al crimen por estos hechos. Estas amenazas se sitúan como uno de los elementos que permitieron a los investigadores reconstruir el contexto en el que se produjo el asesinato.

El análisis de los vínculos entre las personas investigadas permitió además establecer que los tres presuntos autores materiales habrían actuado conjuntamente y con una finalidad delictiva común.

De esta forma, los investigadores consideran que existía una relación previa entre los implicados y que la muerte del joven estuvo vinculada a la disputa por la droga, descartando que se tratara de un encuentro fortuito.

Investigación paralela por tráfico de drogas

A medida que avanzaba la investigación sobre el asesinato, la Guardia Civil detectó una estrecha relación entre el crimen y el entorno del tráfico de sustancias estupefacientes en la localidad.

Por este motivo, los agentes abrieron de forma simultánea una segunda línea de investigación centrada específicamente en el tráfico de drogas. Esta vía permitió identificar a otras tres personas presuntamente vinculadas con esta actividad.

La investigación paralela culminó con la detención de estos tres sospechosos, investigados por presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La operación entró en su fase definitiva el pasado 28 de septiembre. Una vez obtenidas las correspondientes autorizaciones de la autoridad judicial, la Guardia Civil desplegó el operativo para detener a los objetivos de la investigación y practicar varias entradas y registros.

Registro de viviendas en Almadén. Guardia Civil

Los agentes realizaron diferentes registros en domicilios vinculados a los principales objetivos de la operación, culminando así las pesquisas iniciadas seis meses antes tras el hallazgo del cadáver.

Tras las detenciones, los seis investigados fueron puestos a disposición judicial. El Tribunal de Instancia número 1 de Almadén decretó entonces el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los tres presuntos autores materiales del asesinato.

A estos tres detenidos se les imputan provisionalmente los delitos de asesinato, tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Los otros tres arrestados, por su parte, permanecen vinculados a la segunda línea de investigación abierta por la Guardia Civil por presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.