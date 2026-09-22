Alerta por el ascenso del narcotráfico en Castilla-La Mancha, un problema todavía "difícil de cuantificar"

Imagen de archivo de una operación antidroga de la Guardia Civil en la provincia de Toledo. Guardia Civil

El narcotráfico se ha convertido en un problema cada vez más latente en Castilla-La Mancha. La situación geográfica de la comunidad autónoma, en el alfoz de Madrid y como tierra de paso entre el Levante y el sur, la han situado como un lugar estratégico para las bandas organizadas.

La escalada en los últimos tiempos es tal, que el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha alertado de que se trata de "un problema creciente" pero cuyas dimensiones "son difíciles de cuantificar en este momento".

Durante su discurso en el acto de Apertura del Año Judicial en la región, que se ha celebrado este lunes en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Fernández ha subrayado que este cambio de paradigma se observa en "procedimientos de tráfico de drogas que hace unos pocos años no se veían en Castilla-La Mancha", según ha recogido Efe.

Ante esta situación, ha apuntado que las autoridades son conscientes y desde su departamento han conseguido que "se haya nombrado un delegado antidroga de la Fiscalía Antidroga en la Fiscalía Provincial de Toledo" y ha avanzado que, en los próximos meses, esperan contar también con otro delegado antidroga en Guadalajara.

Fernández ha puntualizado que durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2025 en las Cortes regionales, que se llevará a cabo en las próximas fechas, podrá ofrecer datos más concretos sobre estos delitos y el resto de casuísticas.

Violencia de género e intrafamiliar

No obstante, ha avanzado que en situaciones como la violencia de género, "las cifras no descienden".

Algo similar ha esbozado sobre delincuencia juvenil y violencia intrafamiliar -fundamentalmente de hijos respecto de los padres y en menor medida respecto de los hermanos- donde se atisba "una tendencia muy alta o una tendencia creciente".

Por otra parte, también ha señalado que existe "una delincuencia asociada a las redes sociales, con numerosos tipos delictivos cometidos por menores que van desde los acosos, amenazas, a la elaboración de material de abuso sexual infantil".

De ahí que haya insistido en que "hay que prestarle mucha atención a este tipo de problemas, que se ve muchas veces agravado por la facilidad con que los menores tienen acceso, bien a través de redes sociales, bien a través de la red, a contenidos inapropiados".

No en vano, ha reseñado que hoy por hoy el 20 % de todas las denuncias que se recogen corresponden a ciberdelitos, una modalidad que "no para de crecer" y que se verá favorecida por el boom de la inteligencia artificial, puesto que "pone al servicio de los delincuentes una gran facilidad para cometer todo este tipo de actuaciones".

Por último, también ha trasladado la preocupación de la Fiscalía por la siniestralidad laboral, una problemática que "no para de aumentar" en forma de accidentes graves y siniestros con víctimas mortales.

Como respuesta, se ha mostrado partidario de "realizar una actuación coordinada con la Inspección de Trabajo" además de "concienciar a las organizaciones empresariales para que decididamente apuesten por el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".