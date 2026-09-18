Muere un hombre de 80 años tras chocar con su turismo contra una pared en Pedro Muñoz (Ciudad Real)

Un hombre de 80 años ha fallecido este viernes tras colisionar con su turismo contra una pared en Pedro Muñoz (Ciudad Real). El accidente se ha producido a las 11:50 horas en la calle Záncara de la localidad.

El fallecido, identificado con las iniciales J.J.S.H., ha perdido la vida en el lugar de los hechos, según ha confirmado a este medio el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, sin que los servicios sanitarios desplazados hayan podido hacer nada por salvarle.

Hasta la calle Záncara se han desplazado efectivos de la Policía Local, una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital y un médico de urgencias para atender al conductor tras la colisión.

Finalmente, los servicios sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre en el lugar de los hechos.