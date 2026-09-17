Una joven de 21 años denuncia tocamientos por parte de un taxista durante un trayecto de Madrid a Carranque (Toledo)

Un mujer de 21 años ha denunciado haber sufrido tocamientos en sus partes íntimas por parte del conductor de un taxi durante el trayecto que realizó desde Madrid hasta su domicilio en Carranque (Toledo).

Según han informado fuentes de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha los hechos se produjeron el pasado 12 de septiembre.

La joven decía encontrarse mal después de haber estado en la capital y fueron sus amigos quienes le aconsejaron que pidiera un taxi para regresar a su casa en el municipio toledano.

Durante el trayecto, según el relato recogido en la denuncia, la mujer recuerda poco de lo ocurrido, aunque manifiesta que el conductor del taxi le habría realizado tocamientos en sus partes íntimas.

Tras lo sucedido, la joven acudió a un centro médico con el objetivo de comprobar si presentaba algún otro tipo de lesión.

La denuncia fue presentada el domingo 14 de septiembre a las 10:00 horas. A raíz de la misma, la Guardia Civil trata ahora de localizar al conductor, según han señalado las mismas fuentes a este periódico.

La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos y determinar la identidad y las posibles responsabilidades del conductor.