Detienen al joven de 19 años que apuñaló en el cuello a un hombre en un kebab de Corral de Almaguer (Toledo)

Captura del vídeo de seguridad grabado en el establecimiento de Corral de Almaguer. Guardia Civil

Un joven de 19 años ha sido detenido y enviado a prisión preventiva tras apuñalar en el cuello a un hombre en un establecimiento de kebab de la localidad toledana de Corral de Almaguer.

Los hechos se produjeron el pasado 15 de septiembre cuando el agresor accedió al local con el rostro cubierto y sin motivo aparente, atacó a la víctima causándole heridas de gravedad en la zona del cuello.

Tras el suceso, la Guardia Civil desplegó un dispositivo de investigación para localizar al autor. Apenas 24 horas después, el 16 de septiembre, efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de Madrid procedieron a su arresto.

El detenido contaba con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio. Tras pasar a disposición del Tribunal de Instancia de Quintanar de la Orden, el juez ha decretado su ingreso inmediato en prisión provisional.