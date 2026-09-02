Vuelca un coche en la rotonda de acceso al barrio toledano de La Legua: una mujer herida

Una mujer de 72 años ha resultado herida tras volcar el coche en el que viajaba en la TO-21 en Toledo capital. Ha tenido que ser trasladada en ambulancia hasta el hospital de la ciudad.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 12.32 horas de la mañana de este miércoles, en el kilómetro 6 de la vía, a la altura de la Rotonda de La Legua.

En el interior del coche, que se ha salido de la vía y ha quedado con las ruedas hacia arriba, viajaba otra mujer, que ha resultado ilesa.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos del Ayuntamiento de Toledo, que no han tenido que intervenir, ya que ambas estaban fuera del vehículo a su llegada.

También se han movilizado agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.