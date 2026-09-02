La Guardia Civil investiga a una mujer por tener una tortuga caimán en el patio de su casa

Una vecina de Almansa (Albacete), de 56 años, está siendo investigada por la Guardia Civil por la posesión ilegal de una tortuga caimán o aligátor (Macrochelys temminckii), un ejemplar de fauna silvestre originario de Estados Unidos y sujeto a protección internacional.

Los hechos fueron descubiertos por agentes de la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Paprona) de la Guardia Civil de Almansa, después de que los agentes tuvieran conocimiento de que había una tortuga en el patio interior de un domicilio de la localidad.

Tras realizar la correspondiente inspección, los agentes comprobaron que el animal era una tortuga caimán, una especie que actualmente está incluida en el Apéndice II de CITES y en el anexo B de la normativa europea que regula el comercio de especies protegidas.

Dimensiones de la tortuga-caimán. Guardia Civil Albacete

La Guardia Civil requirió a la persona que tenía el animal para que aportara la documentación necesaria para acreditar tanto su procedencia como su tenencia legal.

Sin poder demostrar su adquisición legal

Sin embargo la propietaria no pudo acreditar documentalmente que la adquisición y posesión del ejemplar se ajustaran a la normativa vigente, por lo que los agentes procedieron a intervenir la tortuga.

El ejemplar quedó bajo las medidas de custodia necesarias y los hechos fueron puestos en conocimiento de los organismos competentes para determinar su destino.

La Macrochelys temminckii es una especie de agua dulce originaria de Estados Unidos y destaca por su gran tamaño, su cabeza y su potente mandíbula.

Su inclusión en CITES busca controlar el comercio internacional de la especie y garantizar que los ejemplares objeto de comercio procedan de fuentes legales.

Una mordedura especialmente peligrosa

La tortuga caimán está considerada un animal especialmente peligroso por la fuerza de su mordedura, comparable a la de algunos cocodrilos, por lo que su manipulación debe realizarse con las correspondientes medidas de seguridad.

Además, la Guardia Civil advierte de que su suelta en el medio natural español está prohibida, debido al riesgo de que pudiera convertirse en una especie invasora y afectar a los ecosistemas acuáticos y a otras especies autóctonas.

Boca de la tortuga-caimán. Guardia Civil Albacete

La normativa española sobre especies exóticas invasoras establece medidas destinadas a prevenir su introducción y expansión en los ecosistemas españoles.

Delito contra la flora y fauna

Los agentes han instruido diligencias por un presunto delito contra la flora y fauna, relacionado con la posesión ilegal de una especie protegida de fauna silvestre.

Según informa la Guardia Civil, este delito está castigado con pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 24 meses y, en todo caso, con inhabilitación especial para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho de cazar o pescar durante un periodo de dos a cuatro años.

Las diligencias instruidas por el Paprona de Almansa han sido entregadas en la Sección Civil e Instrucción Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Almansa, que deberá determinar las responsabilidades que correspondan.

La tortuga, por su parte, ya ha sido intervenida y queda bajo custodia mientras las autoridades competentes determinan su destino.