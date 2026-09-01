Muere un conductor de 33 años tras salir despedido de su coche después de dar varias vueltas de campana en Nohales (Cuenca)

Un hombre de 33 años ha fallecido este lunes después de sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Nohales, en la provincia de Cuenca. El suceso tuvo lugar a primera hora de la tarde y el fallecimiento ha sido confirmado por el servicio de emergencia 112 de Castilla-La Mancha.

El accidente se produjo a las 16:14 horas, cuando el vehículo en el que viajaba el hombre dio varias vueltas de campana. Como consecuencia del siniestro, el conductor salió despedido del turismo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local de Cuenca, los bomberos de Cuenca y la Guardia Civil, que intervinieron en el dispositivo desplegado tras el accidente.

El herido fue trasladado al Hospital Universitario de Cuenca para recibir asistencia sanitaria. Sin embargo, pese a la atención recibida, finalmente falleció a consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.