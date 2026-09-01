Hallada muerta una mujer en el interior del río Júcar a su paso por Cuenca: el cuerpo ya ha sido rescatado por los bomberos

Una mujer de 90 años ha sido hallada sin vida este martes en el interior del río Júcar a su paso por Cuenca, concretamente en la zona del Recreo Peral.

El aviso se ha recibido a las 9.32 horas, cuando los servicios de emergencia han sido alertados del hallazgo de una mujer inconsciente en el río.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, además de los bomberos de Cuenca, que han participado en las labores de rescate del cuerpo.

También se ha movilizado una UVI, cuyos sanitarios únicamente han podido certificar el fallecimiento de la mujer.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que la mujer ha terminado en el río.