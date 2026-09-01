Detenido en Toledo por quemar las casas de los presuntos ladrones que le robaron 15.000 euros: los tres acabaron a tiros

La vivienda de uno de los presuntos ladrones fue incendiada por la víctima. Guardia Civil

Robo, incendio, disparos y venganza en la provincia de Toledo. La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de entre 35 y 43 años como presuntos responsables de un total de 11 hechos delictivos cometidos en Calalberche, urbanización de la localidad toledana de Santa Cruz del Retamar, dentro de la operación Calfire 26.

La investigación comenzó después de que dos de los arrestados, presuntamente, asaltaran a punta de pistola el domicilio de un tercer implicado. Los ladrones se hicieron con 15.000 euros en efectivo y distintos efectos valorados en más de 20.000 euros.

La respuesta de la víctima no tardó en llegar. Según la Guardia Civil, el hombre decidió incendiar de forma intencionada las dos viviendas de los presuntos autores del robo.

Pero las llamas terminaron extendiéndose a otros inmuebles. En total, cinco viviendas resultaron afectadas por el incendio.

La escalada de violencia no terminó ahí. Los presuntos autores del robo regresaron posteriormente al domicilio de la víctima. Fue entonces cuando se produjo un segundo enfrentamiento en el que llegó a registrarse un intercambio de disparos.

Tres detenidos

Los agentes iniciaron una investigación para reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables. Finalmente, los tres hombres fueron arrestados por su presunta implicación en delitos de robo con violencia e intimidación con arma de fuego, incendio provocado, amenazas y daños.

La operación incluyó varias entradas y registros domiciliarios, en los que participaron agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS-1) de Valdemoro.

En uno de los registros, los agentes localizaron abundante cartuchería metálica de los calibres 45, 5,56 milímetros y 9 milímetros Parabellum, compatible con armas de fuego reales, además de munición del calibre 38.

Inmuebles ocupados

Uno de los detenidos fue localizado en compañía de otra persona sobre la que pesaba una requisitoria judicial de búsqueda y detención.

Los otros dos presuntos implicados, que carecían de domicilio fijo, fueron localizados en distintos inmuebles ocupados.

Los tres detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Torrijos (Toledo).

El órgano judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para uno de ellos, precisamente la presunta víctima inicial del robo y posteriormente investigada por el incendio.