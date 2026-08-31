La mujer herida en una finca de Hellín (Albacete) fue agredida por su hijo, que ya ha sido detenido por los hechos

La mujer de 70 años que resultó herida el pasado sábado tras sufrir una agresión en una finca de Hellín (Albacete) ya ha recibido el alta hospitalaria. Su hijo fue detenido ese mismo día en relación con los hechos, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

La afectada fue atendida inicialmente en el Hospital de Hellín, hasta donde fue trasladada en una UVI tras resultar herida durante la agresión. Fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) han informado este lunes de que la mujer ya ha podido abandonar el centro hospitalario.

El suceso tuvo lugar sobre las 14.40 horas del sábado en una finca situada en el camino Portalé, en el término municipal de Hellín. El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió el aviso y movilizó hasta el lugar a efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, además de una UVI.

Los sanitarios atendieron a la mujer en el lugar antes de proceder a su traslado al hospital de la localidad albaceteña, donde permaneció ingresada hasta recibir el alta.

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado que el hijo de la mujer fue detenido el mismo día en el que se produjo la agresión.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso y determinar las causas y el desencadenante de la agresión.