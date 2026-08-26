Muere una mujer de 68 años tras ser atropellada por un coche en una céntrica calle de Hellín (Albacete)

Una mujer de 68 años ha fallecido durante la noche de este martes después de ser atropellada por un turismo en la calle Melchor de Macanaz de Hellín (Albacete). El accidente se produjo a las 21:21 horas y la víctima tuvo que ser trasladada en una UVI al Hospital Universitario de Albacete, donde murió posteriormente.

Según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 a EFE, el atropello tuvo lugar en esta vía del centro de Hellín. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local junto a los medios sanitarios movilizados para atender a la mujer.

Una unidad de vigilancia intensiva (UVI) se hizo cargo de la víctima y, tras recibir asistencia en el lugar, la trasladó al Hospital Universitario de Albacete. La mujer, de 68 años, falleció durante esa misma noche en el centro hospitalario.

La Policía Local de Hellín se personó en el lugar del siniestro y ha abierto diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.

Los agentes trabajan en la elaboración del correspondiente atestado judicial, que será remitido a la autoridad competente. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre cómo ocurrió el accidente ni sobre el vehículo implicado.