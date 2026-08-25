Detenido un vecino de Campo de Criptana por varios robos: atropelló con un patinete a un guardia civil para darse a la fuga

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Campo de Criptana (Ciudad Real) por cometer al menos cuatro robos con fuerza en domicilios y establecimientos del municipio, además de algunos hurtos.

Durante el dispositivo de localización y detención, el varón atropelló con un patinete eléctrico a uno de los agentes, dándose posteriormente a la fuga. Finalmente fue detenido en una céntrica calle del municipio, no sin oponer una gran resistencia.

Después, cuando ya se encontraba en las dependencias policiales, intentó fugarse nuevamente, aunque los agentes lograron frustrar su huida.

Modus operandi

El ladrón utilizaba siempre un modus operandi similar. Aprovechaba el horario nocturno para desplazarse a pie por las calles de la localidad, dificultando su localización y facilitando su huida si fuese necesario.

Después, accedía al interior de domicilios y establecimientos de hostelería mediante la fractura de ventanas y escalando.

Al varón se le atribuyen cuatro delitos de robo con fuerza, dos delitos de hurto, tres delitos de quebrantamiento de condena, dos delitos de resistencia y desobediencia, un delito de atentado a agentes de la autoridad y un delito de daños. Además, ya contaba con tres señalamientos anteriores de búsqueda y detención.

Las diligencias y el detenido fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde se decretó su ingreso en prisión.