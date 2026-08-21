Localizan sin vida a Francisco Javier, el hombre de 72 años desaparecido en Torre de Juan Abad (Ciudad Real)

Francisco Javier Basterra, el hombre de 72 años desaparecido desde el martes en Torre de Juan Abad (Ciudad Real), ha sido localizado sin vida en unos terrenos del término municipal de Villamanrique, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. Concretamente, el cadáver ha sido hallado en la finca El Roblecillo.

El cuerpo ha sido encontrado a pocos metros del vehículo que había utilizado para abandonar la localidad, un Seat Ateca gris oscuro propiedad de su hija.

La búsqueda de Francisco Javier, que padecía deterioro cognitivo, ha movilizado durante los últimos días a un amplio dispositivo de la Guardia Civil, que llegó a desplegar un helicóptero.

Se desconocen las causas

La desaparición había generado una importante movilización en Torre de Juan Abad. Los vecinos se habían organizado para participar en batidas por los caminos del municipio y colaborar con los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad en la búsqueda.

El dispositivo de la Guardia Civil había centrado parte de sus esfuerzos en localizar el vehículo, un Seat Ateca gris oscuro, después de que se confirmara que Francisco Javier podía haber abandonado Torre de Juan Abad con él.

Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento. Será la autopsia la que determine qué ocurrió y las circunstancias en las que se produjo la muerte.