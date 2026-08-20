Muere un conductor de 55 años tras salirse de la vía cuando circulaba por la A-4 en la provincia de Ciudad Real

Un hombre de 55 años ha fallecido este jueves y una mujer de 56 ha resultado herida tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban por la A-4, a la altura de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).

El accidente se ha producido sobre las 11:30 horas en el kilómetro 220 de la autovía, en sentido Madrid, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El vehículo se ha salido de la calzada por causas que no han trascendido. Como consecuencia del accidente, ha sido necesario movilizar a los bomberos del parque de Valdepeñas, que han intervenido para liberar a los dos ocupantes del turismo.

Fallecido en el lugar

Hasta el lugar se han desplazado también una UVI móvil, un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, además de agentes de la Guardia Civil.

Los servicios sanitarios han atendido al hombre de 55 años, pero no han podido hacer nada por salvar su vida y han certificado su fallecimiento en el lugar del accidente.

La mujer, de 56 años, ha resultado herida y ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital General Gutiérrez Ortega de Valdepeñas.