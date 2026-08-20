Grave accidente en la feria de Ciudad Real: en la UCI un niño de 10 años tras salir despedido de una atracción

Un niño de 10 años permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Toledo después de resultar herido de gravedad tras salir despedido de una atracción de feria en Ciudad Real durante la madrugada del pasado domingo.

El accidente se produjo en la popular 'Olla Loca', una de las atracciones instaladas en el recinto ferial de la capital ciudadrealeña con motivo de las fiestas.

El menor sufrió un traumatismo grave y tuvo que ser atendido inicialmente en el Hospital General Universitario de Ciudad Real antes de ser trasladado a Toledo.

La Policía Judicial de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las posibles responsabilidades.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha confirmado este jueves el suceso a preguntas de los periodistas antes de asistir a la primera corrida de la Feria Taurina. El regidor ha señalado que la atracción "cumplía con todos los requisitos" y ha insistido en que ahora corresponde a los investigadores determinar qué ocurrió.

"Está en manos de la Policía Judicial y ellos son los que están levantando los diligentes atestados para dilucidar lo que ha pasado y las posibles responsabilidades", ha explicado Cañizares.

Atendido en el recinto ferial

El servicio de emergencias 112 recibió varias llamadas durante la madrugada del domingo alertando de que un niño había salido despedido de una atracción.

Ante la gravedad de la situación, se activó una UVI móvil, aunque finalmente no tuvo que intervenir.

Los voluntarios de Protección Civil, que mantienen un dispositivo permanente durante la Feria de Ciudad Real, acudieron al lugar y encontraron al menor fuera de la atracción.

Los efectivos trasladaron inicialmente al niño al Hospital General Universitario de Ciudad Real. Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, los servicios sanitarios decidieron su traslado al Hospital Universitario de Toledo, donde continúa ingresado en la UCI.

La atracción continúa funcionando

Cañizares ha señalado que la atracción continúa funcionando con normalidad y ha indicado que, según la información de la que dispone el Ayuntamiento, cumplía con los requisitos exigidos.

El alcalde ha evitado aportar más detalles sobre el estado del menor al no disponer de información actualizada y ha remarcado que será la investigación de la Policía Judicial la que determine las circunstancias exactas del accidente.

La investigación deberá esclarecer qué ocurrió y si existió algún fallo o incumplimiento que pudiera estar relacionado con la salida despedida del menor.