Atropella a un hombre de 70 años y se da la fuga en Malagón (Ciudad Real): la Guardia Civil busca al responsable

Un conductor ha arrollado y golpeado contra la puerta de su propio vehículo a un hombre de 70 años, de iniciales R.M.M, a las 8:20 horas de la mañana de este martes en la plaza del Santo de Malagón (Ciudad Real) y posteriormente se ha dado a la fuga.

La Guardia Civil ha comenzado una búsqueda para localizar al responsable de este grave atropello, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno y de la Benemérita.

La víctima, un conocido empresario de la localidad ciudadrealeña, se encuentra ingresado en la UCI del Hospital General de Ciudad Real en estado grave, informan desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).