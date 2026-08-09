Una mujer de 45 años fallecida y tres jóvenes heridos tras un accidente de tráfico en Las Pedroñeras (Cuenca)

Una mujer de 45 años ha fallecido este domingo tras la colisión de dos vehículos en la carretera N-301 a su paso por Las Pedroñeras (Cuenca).

El accidente, que ha tenido lugar a las 6:02 horas de la madrugada en el kilómetro 165 de la citada vía, ha dejado a tres jóvenes heridos, dos de ellos de 23 años y uno de 22.

Los tres heridos han sido trasladados al Hospital General de Villarrobledo en dos ambulancias de soporte vital básico y en una UVI, según informa a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Villarrobledo, varios efectivos de la Guardia Civil y un médico de urgencias.