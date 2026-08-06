Efectos intervenidos a los detenidos.

Efectos intervenidos a los detenidos. Policía Nacional

Sucesos TALAVERA DE LA REINA

Desmantelada en Talavera una banda de ladrones de pisos: la Policía les sorprendió cuando preparaban un nuevo golpe

Los cuatro detenidos están relacionados con cuatro robos en viviendas: dos en la ciudad de la cerámica y otros dos en Valencia y Xàtiva.

Más información: Cae una trama que robó joyas de más de 400.000 euros a una anciana de Talavera de la Reina poco antes de morir

Publicada

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Talavera de la Reina, ha detenido a cuatro personas —tres varones y una mujer— cuando se disponían a actuar en un bloque de viviendas de la ciudad.

La investigación posterior reveló que habían tenido participación en dos robos cometidos en Talavera de la Reina con anterioridad y otros dos en Valencia y Xátiva, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Sus integrantes actuaban de forma coordinada y en diferentes fases. Así, primero comprobaban cuáles estaban vacías llamando a los timbres y marcaban como objetivo aquellas que tenían las cerraduras más vulnerables; en segundo lugar otros miembros forzaban las puertas y ejecutaban el delito, mientras uno se apostaba en las inmediaciones del edificio para realizar tareas de vigilancia.

AVENIDA EXTREMADURA.jpg

En el momento de su detención, se les intervinieron numerosas herramientas destinadas a la apertura de puertas.