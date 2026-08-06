Desmantelada en Talavera una banda de ladrones de pisos: la Policía les sorprendió cuando preparaban un nuevo golpe
Los cuatro detenidos están relacionados con cuatro robos en viviendas: dos en la ciudad de la cerámica y otros dos en Valencia y Xàtiva.
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La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Talavera de la Reina, ha detenido a cuatro personas —tres varones y una mujer— cuando se disponían a actuar en un bloque de viviendas de la ciudad.
La investigación posterior reveló que habían tenido participación en dos robos cometidos en Talavera de la Reina con anterioridad y otros dos en Valencia y Xátiva, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.
Sus integrantes actuaban de forma coordinada y en diferentes fases. Así, primero comprobaban cuáles estaban vacías llamando a los timbres y marcaban como objetivo aquellas que tenían las cerraduras más vulnerables; en segundo lugar otros miembros forzaban las puertas y ejecutaban el delito, mientras uno se apostaba en las inmediaciones del edificio para realizar tareas de vigilancia.
En el momento de su detención, se les intervinieron numerosas herramientas destinadas a la apertura de puertas.