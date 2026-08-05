Controlado, dos semanas después, el incendio de Almorox: arrasó 900 hectáreas en Toledo y saltó a Madrid

El servicio de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por controlado el incendio originado en Almorox (Toledo) catorce días después de declararlo.

Según los datos facilitados por el sistema de información de incendios forestales (Fidias), ha quedado controlado a las 15:46 horas de este miércoles y no hay efectivos del Infocam trabajando en el terreno.

El fuego fue detectado por un vigilante fijo el pasado 22 de julio en la urbanización El Pinar, desde donde rápidamente saltó a la Comunidad de Madrid y se unió al incendio que había comenzado en la localidad de San Martín de Valdeiglesias. La confluencia afectó a la Sierra Oeste de la región vecina.

Las llamas han calcinado 900 hectáreas en la provincia de Toledo. La pasada semana, la Guardia Civil detuvo a dos hombres como los presuntos responsables del inicio del incendio forestal, por hacer supuestamente trabajos de soldadura y utilizar una radial a pesar de que estaba prohibido en ese momento por el alto riesgo de propagación.