Vista aérea del incendio en La Peraleja (Cuenca).

Vista aérea del incendio en La Peraleja (Cuenca). Plan Infocam

Sucesos INCENDIO

Un fuego agrícola en La Peraleja (Cuenca) alcanza el nivel 1 de emergencia: medios aéreos apoyan el despliegue

El fuego ha sido detectado a las 15:29 horas por un vigilante fijo y se desarrolla en una zona agrícola.

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Un incendio declarado este domingo en la localidad conquense de La Peraleja ha alcanzado el nivel 1 por afección de humo a la población, según ha informado el sistema de información de incendios forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El fuego ha sido detectado a las 15:29 horas por un vigilante fijo y se desarrolla en una zona agrícola.

Para el control y la extinción de las llamas han trabajado tres medios aéreos, seis terrestres y 37 efectivos.