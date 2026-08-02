Un fuego agrícola en La Peraleja (Cuenca) alcanza el nivel 1 de emergencia: medios aéreos apoyan el despliegue

Un incendio declarado este domingo en la localidad conquense de La Peraleja ha alcanzado el nivel 1 por afección de humo a la población, según ha informado el sistema de información de incendios forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El fuego ha sido detectado a las 15:29 horas por un vigilante fijo y se desarrolla en una zona agrícola.

Para el control y la extinción de las llamas han trabajado tres medios aéreos, seis terrestres y 37 efectivos.