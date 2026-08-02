Un fuego agrícola en La Peraleja (Cuenca) alcanza el nivel 1 de emergencia: medios aéreos apoyan el despliegue
El fuego ha sido detectado a las 15:29 horas por un vigilante fijo y se desarrolla en una zona agrícola.
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Un incendio declarado este domingo en la localidad conquense de La Peraleja ha alcanzado el nivel 1 por afección de humo a la población, según ha informado el sistema de información de incendios forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha.
El fuego ha sido detectado a las 15:29 horas por un vigilante fijo y se desarrolla en una zona agrícola.
Para el control y la extinción de las llamas han trabajado tres medios aéreos, seis terrestres y 37 efectivos.
🔥 ACTIVO: #IFLaPeraleja en #Cuenca. En la zona, #INFOCAM de @gobjccm con:— INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 2, 2026
🚁 3 medios aéreos
🚚 4 medios terrestres
👥 29 efectivos #BBFF #AAMM
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