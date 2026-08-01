Fallece un hombre de 62 años tras estrellar su coche contra un árbol en una rotonda de Albacete
El accidente se ha producido a primera hora de este sábado en la avenida Constantino Romero.
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Un hombre de 62 años ha fallecido este sábado a primera hora de la mañana después de que el turismo que conducía se saliera de la vía y chocara contra un árbol en una rotonda de Albacete.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente se ha producido a las 6:42 horas en la avenida Constantino Romero de la capital albaceteña.
Por causas que se desconocen, el vehículo ha invadido una rotonda y ha impactado violentamente contra uno de los árboles situados en su interior.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Albacete y una UVI móvil.
Los sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del conductor y únicamente han certificado su fallecimiento en el lugar del siniestro.