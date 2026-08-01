Una de las rotondas de la calle Constantino Romero de Albacete.

Una de las rotondas de la calle Constantino Romero de Albacete. Google Maps

Sucesos

Fallece un hombre de 62 años tras estrellar su coche contra un árbol en una rotonda de Albacete

El accidente se ha producido a primera hora de este sábado en la avenida Constantino Romero.

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Julia Toledano
Publicada

Un hombre de 62 años ha fallecido este sábado a primera hora de la mañana después de que el turismo que conducía se saliera de la vía y chocara contra un árbol en una rotonda de Albacete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente se ha producido a las 6:42 horas en la avenida Constantino Romero de la capital albaceteña.

Por causas que se desconocen, el vehículo ha invadido una rotonda y ha impactado violentamente contra uno de los árboles situados en su interior.

Imagen de archivo de una UVI móvil del Sescam.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Albacete y una UVI móvil.

Los sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del conductor y únicamente han certificado su fallecimiento en el lugar del siniestro.