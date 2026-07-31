Un incendio de nivel 1 en una pedanía de Ciudad Real corta el tráfico ferroviario en la línea entre Puertollano y Mérida

Un incendio forestal declarado en la tarde de este viernes en Valdeazogues, pedanía de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) ha pasado a nivel 1 porque las labores de extinción han obligado a regular el tráfico ferroviario.

Según ha informado el servicio de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), el fuego ha escalado poco después de las 18:00 horas a situación operativa nivel 1 por la proximidad de la infraestructura ferroviaria.

Desde el inicio del fuego, han trabajado en su extinción 5 medios aéreos, 10 medios terrestres y 66 efectivos.

El fuego ha sido detectado a través de la llamada de un particular a las 16:45 en el paraje conocido como Estación de Caracollera, según los datos disponibles en el servicio de información de incendios forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Por su parte, el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif ha trasladado en sus redes sociales que a petición de bomberos se ha interrumpido la circulación ferroviaria a la altura de Caracollera y que afecta a los trenes que circulan entre Mérida (Badajoz) y Puertollano (Ciudad Real).