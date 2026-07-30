Dos detenidos como presuntos responsables del incendio de Almorox: unos trabajos ilegales de soldadura causaron el fuego

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 51 y 42 años, como presuntos responsables del grave incendio forestal declarado el pasado 22 de julio en Almorox (Toledo), que se propagó hasta la Comunidad de Madrid y obligó a evacuar varias urbanizaciones y localidades.

La investigación policial concluye que el fuego se inició mientras ambos realizaban trabajos de soldadura sobre una estructura metálica en una finca propiedad de uno de ellos, una actividad expresamente prohibida por la normativa vigente en plena época de alto riesgo de incendios. Se les imputa por ello un presunto delito contra el medio ambiente.

Tras pasar a disposición judicial, ambos han quedado en libertad provisional aunque con medidas cautelares como la obligación de comparecencia ante el juzgado todos los lunes, la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte.

Las pesquisas, desarrolladas por agentes del Seprona de la Comandancia de Toledo y por la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Comunidades, permitieron localizar el punto exacto donde comenzó el incendio. En ese lugar se hallaron indicios concluyentes de que se habían realizado recientemente trabajos de soldadura.

Además, los investigadores comprobaron que el día de los hechos el Índice de Propagación Potencial de Incendios (IPP) se encontraba en nivel extremo, la máxima categoría de riesgo.

En esas circunstancias, la normativa prohíbe el uso de maquinaria, equipos o herramientas capaces de generar llamas, chispas, deflagraciones o descargas eléctricas tanto en terrenos forestales como en su franja de protección.

Finca privada

La investigación ha determinado que el incendio tuvo su origen en los trabajos que estaban llevando a cabo los dos ahora detenidos en una finca situada en el paraje Pino de la Parra, en el término municipal de Almorox, propiedad de uno de ellos.

El incendio, todavía activo, se declaró en la tarde del 22 de julio y avanzó rápidamente hasta cruzar a la Comunidad de Madrid, cuya Sierra Oeste se ha visto muy afectada.

🚨🔥 #IncendioForestal | Se declara un incendio entre Almorox (Toledo) y Villa del Prado (Madrid). Activado el Nivel 2 de emergencia.



⚠️ MEDIDAS DE PRECAUCIÓN:

▪️ Desalojada la urb. El Encinar del Alberche.

▪️ Cortada la M-403 en el cruce con Villa del Prado.



#IFAlmorox… pic.twitter.com/OAXuthFi5l — Guardia Civil (@guardiacivil) July 22, 2026

Durante la emergencia ha sido necesario evacuar varias urbanizaciones y localidades por la proximidad de las llamas, que han llegado a poner en riesgo viviendas y han provocado importantes daños materiales en ambas comunidades autónomas.

900 hectáreas calcinadas en Toledo

Según ha informado la Guardia Civil, hasta la fecha el incendio ha calcinado 900 hectáreas solo en la provincia de Toledo, además de extenderse a territorio madrileño.

El incendio de Almorox está siendo uno de los más graves registrados durante la oleada de grandes fuegos que ha afectado al centro peninsular a finales de julio y ha obligado al despliegue de un amplio dispositivo de extinción por el elevado riesgo para la población y la rápida propagación de las llamas.

La detención de los presuntos responsables se ha conocido el mismo día en que los fuegos de la Sierra Oeste de Madrid —iniciado en Alorox— y el de Burgohondo (Ávila) han dejado de estar considerados una emergencia de interés nacional debido a su positiva evolución.

El Gobierno y la Junta de Castilla-La Mancha ya acordaron el pasado martes rebajar el nivel de emergencia al 2 en la provincia de Toledo, decisión que se ha extendido ahora a la Comunidad de Madrid y Castilla y León, cuyos ejecutivos autonómicos asumen de nuevo la coordinación de los dispositivos de extinción.

Pese a ello, Pedro Sánchez ha recordado de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Sistema Nacional de Protección Civil seguirán colaborando sobre el terreno.