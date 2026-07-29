Arde un camión con pacas de paja estacionado en el barrio del Polígono de Toledo: las llamas no han causado heridos

Panorámica de la calle Río Jarama, la vía principal de la zona industrial del Polígono de Toledo. Javier Longobardo

Los bomberos de Toledo trabajan en la extinción del incendio que se ha originado en un camión cargado de pacas de paja en el polígono industrial Santa María de Benquerencia, en Toledo.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que el fuego, que no ha causado daños personales, se ha originado sobre las 15:40 horas de este miércoles en un camión estacionado en la calle Arroyo Cantaelgallo, en el polígono industrial de la capital de Castilla-La Mancha.

Además de los bomberos, también han acudido agentes de la Policía Local y Nacional al lugar del suceso. El fuego ha quedado extinguido sobre las 20:30 horas.