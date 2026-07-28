Robo histórico en el Museo de Albacete: cuatro encapuchados se llevan más de 200 monedas de oro en un minuto y medio

Varias monedas del 'Tesoro de la calle del Horno' que formaban parte de la colección del Museo Provincial de Albacete. Cultura CLM

La Policía Nacional investiga el espectacular robo perpetrado durante la madrugada de este martes en el Museo Provincial de Albacete, donde cuatro encapuchados consiguieron llevarse más de 200 monedas de oro de incalculable valor histórico en apenas un minuto y medio.

El asalto se produjo en torno a la medianoche en el museo, ubicado en el parque Abelardo Sánchez. Según ha explicado en rueda de prensa el delegado de la Junta en Albacete, Antonio Ruiz Santos, los ladrones accedieron al edificio tras fracturar una ventana y se dirigieron directamente a la sala de Arqueología, donde rompieron las vitrinas que protegían dos de las colecciones numismáticas más valiosas del centro.

"La alarma saltó en el Museo Provincial y el personal de seguridad accedió inmediatamente a la sala de arqueología y llamó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha señalado Ruiz Santos.

Entrada al Museo Provincial de Albacete. Cultura CLM

Sin embargo, la rapidez de la acción permitió a los asaltantes escapar con el botín antes de la llegada de los agentes.

De hecho, el delegado ha precisado que el robo se consumó "en menos de dos minutos", hasta el punto de que algunas monedas quedaron esparcidas por el suelo durante la huida.

Dos tesoros arqueológicos

Las piezas robadas pertenecen a dos colecciones de titularidad del Ministerio de Cultura que permanecían depositadas en el Museo de Albacete, gestionado por la Junta de Comunidades.

La primera corresponde al conocido Tesoro de la calle del Horno, hallado en 1970 durante unas obras en una vivienda de Madrigueras.

Está formado por 42 monedas de oro —aunque el hallazgo original constaba de 43 piezas— de los reinados de Carlos III, Carlos IV, Fernando VII e Isabel II, acuñadas entre 1775 y 1838 y ocultadas, probablemente, durante la Primera Guerra Carlista.

Ochenta reales de oro de Isabel II (1835). Cultura UCLM

La segunda colección está integrada por 180 monedas de oro encontradas en Villamalea y fechadas entre 1850 y 1860, durante el reinado de Isabel II.

Ruiz Santos ha incidido en el "incalculable valor" histórico y patrimonial de ambas colecciones y ha confiado en que la investigación permita recuperar las piezas y detener a los responsables.

Un coche calcinado, bajo sospecha

La Policía Judicial trabaja desde primera hora de este martes en la inspección del museo para recabar pruebas y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad.

La investigación también trata de esclarecer la posible relación entre el robo y el incendio de un turismo registrado a las 00:18 horas en la carretera de Peñas.

Hasta el lugar acudieron también efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de Albacete y las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de uno de los dos vehículos utilizados por los autores para cometer el asalto y facilitar su huida.

Además, varios vecinos han declarado haber visto a cuatro personas encapuchadas escapar tras saltar la valla que rodea el parque Abelardo Sánchez, donde se encuentra el museo.

Un referente arqueológico

El Museo de Albacete es una institución de titularidad estatal gestionada por la Junta de Comunidades y constituye uno de los principales referentes arqueológicos de Castilla-La Mancha.

Sus fondos documentan la evolución histórica y cultural de la provincia y albergan algunas de las colecciones más importantes del patrimonio regional, lo que convierte este robo en uno de los golpes contra el patrimonio histórico más relevantes registrados en los últimos años en la comunidad autónoma.