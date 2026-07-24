La Policía Nacional detiene en Toledo a los tres ladrones que dejaban sin gas a vecinos del barrio del Polígono

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres y una mujer en Toledo acusados de robar tuberías de cobre de las instalaciones de gas de varias viviendas del barrio de Santa María de Benquerencia, conocido popularmente como el Polígono.

Los hechos se produjeron entre finales de mayo y durante el mes de junio. Según ha informado este viernes la Policía Nacional, los tres arrestados actuaban siempre de madrugada y de forma coordinada.

Mientras la mujer realizaba labores de vigilancia para evitar ser descubiertos por vecinos o patrullas policiales, los dos hombres golpeaban las conducciones de gas hasta arrancar o seccionar tramos de tubería de cobre. En una sola noche llegaban a actuar sobre varias viviendas.

Su actividad delictiva dejó a 32 vecinos sin suministro de gas durante varios días, mientras se reparaban las instalaciones dañadas.

Además, en varias ocasiones los robos provocaron fugas de gas hacia la vía pública, lo que hizo necesaria la intervención de los Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Toledo para cortar el suministro y evitar posibles deflagraciones o intoxicaciones.

Poco más de 3.000 euros

La investigación desarrollada por la Policía Nacional permitió averiguar que las tuberías sustraídas, valoradas en unos 3.449 euros, eran vendidas posteriormente al peso en chatarrerías y centros de recuperación de metales.

Una vez identificados los tres presuntos responsables, los agentes procedieron a su detención como autores de un delito continuado de hurto. Posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.