Un hombre de 30 años herido al ser agredido con un arma blanca en una calle de Méntrida (Toledo)

Un hombre de 30 años ha resultado herido esta madrugada tras sufrir una agresión con arma blanca en la localidad toledana de Méntrida. La víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario de Toledo, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se recibió a las 4.45 horas desde la calle Villamanta, donde se produjo la agresión por causas que, por el momento, no han trascendido.

Hasta el lugar se desplazó un médico de Urgencias, que atendió al herido en el lugar de los hechos. Posteriormente, una ambulancia de soporte vital básico lo trasladó al Hospital Universitario de Toledo para recibir atención sanitaria.

Además de los servicios sanitarios, agentes de la Guardia Civil acudieron al lugar del suceso y se han hecho cargo de las actuaciones para esclarecer las circunstancias de la agresión.