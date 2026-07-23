Un trabajador sufre quemaduras graves en el incendio de Puertollano: el fuego ya ha quedado controlado

Un trabajador de 51 años ha resultado herido de gravedad con quemaduras durante el incendio forestal declarado este miércoles en Puertollano (Ciudad Real), en las inmediaciones de una planta fotovoltaica.

El hombre tuvo que ser evacuado en helicóptero sanitario hasta la Unidad de Quemados del Hospital de Getafe (Madrid).

Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el herido fue atendido en un primer momento por una UVI móvil en el lugar del incendio antes de ser trasladado por vía aérea al centro hospitalario madrileño debido a la gravedad de las lesiones.

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha explicado que, de acuerdo con la información de la que dispone el Ayuntamiento, el incendio se originó en una parcela donde se encontraban trabajando tres operarios, que intentaron sofocar las llamas. El trabajador herido sería uno de ellos.

Incendio controlado

Mientras continúa la investigación para esclarecer el origen del fuego, el Plan Infocam ha informado a primera hora de este jueves de que el incendio ha quedado controlado durante la noche.

A las labores de extinción permanecen destinados dos medios terrestres y nueve efectivos, que continúan trabajando sobre el terreno para lograr la extinción definitiva del incendio.

Falta información

Tras la evolución favorable del incendio, Miguel Ángel Ruiz ha confiado en que pueda quedar extinguido en las próximas horas.

No obstante, el regidor ha lamentado que el Ayuntamiento no haya recibido durante este jueves nuevas comunicaciones por parte de la Junta de Comunidades ni del Plan Infocam sobre la evolución del incendio.

Por ello, ha reclamado una información "más actualizada" y una comunicación más fluida con los ayuntamientos durante este tipo de emergencias, con el objetivo de mantener informada a la población, reducir la incertidumbre y mejorar la coordinación entre las distintas administraciones implicadas.