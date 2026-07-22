Detenido un conductor por atropellar a una guardia civil tras huir a gran velocidad de un control de tráfico en Pantoja

Coche que atropelló a un agente y salió a la fuga. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 28 años por presuntamente atropellar de forma intencionada a una agente durante un control de tráfico en Pantoja (Toledo). El arrestado, localizado en Fuenlabrada (Madrid), ha ingresado en prisión provisional acusado de homicidio en grado de tentativa y otros cinco delitos.

Los hechos se remontan al pasado 3 de junio, cuando seis agentes de la Guardia Civil habían establecido un dispositivo preventivo en la carretera CM-4004, a su paso por el término municipal de Pantoja.

Según ha informado este miércoles la Comandancia de Toledo, los efectivos detectaron un vehículo que se aproximaba al control a gran velocidad y uno de los agentes dio el alto al conductor.

Detalle de la aleta del coche que cometió el delito. Guardia Civil

Sin embargo, el hombre hizo caso omiso a las señales de detención y emprendió la huida. Durante su fuga, desvió presuntamente de forma intencionada la trayectoria del vehículo hacia los agentes que se encontraban en la vía y terminó arrollando a una guardia civil, que fue desplazada varios metros a consecuencia del impacto y sufrió diversas lesiones.

El espejo retrovisor como elemento clave

Tras el atropello, el conductor abandonó el lugar a gran velocidad en dirección a la localidad de Pantoja, sin que las patrullas pudieran interceptarlo.

En el lugar de los hechos quedó el espejo retrovisor del vehículo, que se desprendió tras el impacto, una prueba que resultó clave para la investigación. Horas después, el turismo fue localizado en la localidad toledana de Añover de Tajo.

Debido a la gravedad de los hechos, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Illescas asumió la investigación. Las pesquisas permitieron identificar al presunto autor como un vecino de Añover de Tajo de 28 años con numerosos antecedentes policiales, principalmente relacionados con delitos contra el patrimonio.

Vehículo que cometió el delito junto a un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

Una vez identificado, la Guardia Civil puso en marcha varios dispositivos operativos para localizarlo. Finalmente, fue detenido en Fuenlabrada (Madrid).

Al arrestado se le imputan los delitos de homicidio en grado de tentativa, atentado contra agente de la autoridad, abandono del lugar del accidente, desobediencia grave, conducción temeraria y conducción de un vehículo careciendo de autorización administrativa, al haber perdido la vigencia de su permiso de conducir.

Además, las investigaciones desarrolladas por otras unidades de la Guardia Civil apuntan a que el detenido podría estar implicado en al menos diez robos con fuerza cometidos en distintos puntos de la provincia de Toledo.

Tras ser puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Fuenlabrada (Madrid), la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza, mientras continúan las investigaciones.