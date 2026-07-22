Buscan a Alfonso, un hombre de 69 años desaparecido desde el 10 de julio en Ocaña (Toledo)

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Alfonso, un hombre de 69 años desaparecido en Ocaña (Toledo).

La alerta se ha emitido este martes después de que se le perdiera la pista el pasado 10 de julio en el municipio.

El organismo que coordina el Ministerio del Interior ha publicado una fotografía y ha detallado sus características físicas con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.

Según ha indicado, mide 1,60 metros, pesa 75 kilos y es de constitución física normal. Además, es parcialmente calvo, con un poco de pelo liso y canoso. Sus ojos son de color verde.

Desde el CNDES instan a quien pueda tener información sobre esta persona a ponerse en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.