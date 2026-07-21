Herido un hombre de 59 años al volcar su camión en Balazote: una UVI lo ha trasladado al Hospital de Albacete

Imagen de la entrada al servicio de Urgencias del Hospital de Albacete. Imagen de archivo

El conductor de un camión de 59 años ha resultado herido al volcar su vehículo en Balazote (Albacete). La víctima ha quedado atrapada en el interior de la cabina y ha tenido que ser rescatada por los bomberos de La Roda.

El varón ha tenido que ser atendido por un médico de urgencias y posteriormente evacuado en UVI hasta el Hospital General Universitario de Albacete.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 17.25 horas de la tarde, en una zona anexa a la carretera nacional N-322, a la altura del kilómetro 321 de la vía.

Hasta el lugar también se han desplazado una ambulancia y agentes de la Guardia Civil.